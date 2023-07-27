Ремонт Зеленского съезда и улицы Широкой в Нижнем Новгороде завершится на следующей неделе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Ремонт Зеленского съезда и улицы Широкой в Нижнем Новгороде завершится на следующей неделе. Об этом сообщили глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, сейчас подрядчик делает разметку и устанавливает знаки.

Юрий Шалабаев отметил, что движение на этих дорогах одно из самых интенсивных в городе, поэтому неудобства были минимизированы. Так, значительный отрезок проезжей части Зеленского съезда был сделан за одну ночь благодаря полному перекрытию движения.

Также здесь были отремонтированы тротуары и проведено озеленение.

Во время выездного совещания заместитель генерального директора МКУ "ГУММиД" Илья Курапов сообщил, что ремонт обоих объектов планируется завершить на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что план по ремонту дорог на 2023 год в Нижегородской области выполнен более чем на треть.