Пьяный сотрудник полиции в Сергачском районе сбил подростка на скутере Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пьяный сотрудник полиции в Сергачском районе сбил подростка на скутере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, 4 августа около 20:30 на улице Ивлиева в Селе Лопатино 52-летний полицейский, управляя автомобилем Nissan, при выполнении обгона столкнулся со скутером под управлением 14-летнего подростка.

В результате ДТП водитель скутера был госпитализирован.

Установлено, что сотрудник МО МВД России "Пильнинский" был пьян. В отношении него составлен протокол по статье 12.8 ч. 1 КоАП РФ управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

"Сотрудник, совершивший поступок, порочащий честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел будет уволен и понесёт наказание в соответствии с законодательством", - подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что полицейский из Арзамаса организовал подпольную мастерскую по переделке оружия.