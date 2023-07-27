Фестиваль скоростей "Русские крылья" пройдет в Чкаловске 12 августа Культура и отдых

Фестиваль скоростей "Русские крылья" пройдет в Чкаловске 12 августа. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Согласно информации, в мероприятии примут участие потомки знаменитых нижегородцев - Валерия Чкалова и Ростислава Алексеева.

Гостей фестиваля ожидает авиашоу "Запредельный пилотаж", водный марш-парад скоростных судов "На стыке двух стихий" и многое другое.

С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в 2022 году фестиваль посетили около 10 тысяч человек.