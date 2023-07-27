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Происшествия

Нижегородского сотрудника МЧС осудили за присвоение более 931 тыс. рублей

05 августа 2023 11:32  [249] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородского сотрудника МЧС осудили за присвоение более 931 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, в период с 2017 по 2021 год начальник ФГКУ "СУ ФПС № 38 МЧС России" получал ежемесячные поощрительные выплаты за получение спортивного разряда "КМС" по служебно-прикладному виду спорта в размере 60% должностного оклада.

Таким образом, он присвоил себе более 931 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество).

Суд назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб. Также он в полном размере компенсировал ущерб, причиненный государству

Ранее сообщалось, что руководителей нижегородского предприятия водного транспорта задержали за кражу 448 тысяч тонн песка.

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Теги:
Мошенничество
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