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Общество

Зрительный зал Нижегородской филармонии будет отремонтирован

05 августа 2023 13:23  [91] Общество

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Зрительный зал Нижегородской филармонии будет отремонтирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Согласно информации, сейчас идет обсуждение дизайн-концепции зала, на основе которой будет разработан проект на проведение работ.

Зал уже обследовали инженеры, архитекторы, специалисты-акустики.

Также ремонтные работы пройдут в служебных помещениях первого этажа филармонии. 

Наталья Суханова напомнила, что к 800-летию Нижнего Новгорода в рамках первого этапа была проведена реставрация фасада, полностью модернизирован холл трех этажей филармонии.

Ранее сообщалось, что крышу театра кукол в Нижнем Новгород капитально отремонтируют за 13 млн рублей.

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Теги:
Ремонтные работы Филармония
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