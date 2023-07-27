Зрительный зал Нижегородской филармонии будет отремонтирован Общество

Фото: Telegram-канал Натальи Сухановой

Зрительный зал Нижегородской филармонии будет отремонтирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.

Согласно информации, сейчас идет обсуждение дизайн-концепции зала, на основе которой будет разработан проект на проведение работ.

Зал уже обследовали инженеры, архитекторы, специалисты-акустики.

Также ремонтные работы пройдут в служебных помещениях первого этажа филармонии.

Наталья Суханова напомнила, что к 800-летию Нижнего Новгорода в рамках первого этапа была проведена реставрация фасада, полностью модернизирован холл трех этажей филармонии.

Ранее сообщалось, что крышу театра кукол в Нижнем Новгород капитально отремонтируют за 13 млн рублей.