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Зрительный зал Нижегородской филармонии будет отремонтирован. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.
Согласно информации, сейчас идет обсуждение дизайн-концепции зала, на основе которой будет разработан проект на проведение работ.
Зал уже обследовали инженеры, архитекторы, специалисты-акустики.
Также ремонтные работы пройдут в служебных помещениях первого этажа филармонии.
Наталья Суханова напомнила, что к 800-летию Нижнего Новгорода в рамках первого этапа была проведена реставрация фасада, полностью модернизирован холл трех этажей филармонии.
Ранее сообщалось, что крышу театра кукол в Нижнем Новгород капитально отремонтируют за 13 млн рублей.
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