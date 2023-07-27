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Девятиэтажный дом планируется построить рядом с улицей Максима Горького в рамках КРТ. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.
Согласно информации, дом будет расположен в границах улиц Дальняя и Большая Перекрестная.
Площадь участка под застройку составляет 0,25 га.
На первом этаже дома будут расположены офисы. Предполагается, что в здании будут проживать 154 человека.
Также будет оборудована парковка на 46 машиномест.
Вне границ площадки планируется построить детский сад на 200 мест, а существующая школа-интернат №1 может стать общеобразовательной. В ней смогут учиться 1100 человек.
Ранее сообщалось, что новый проект КРТ в районе улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской утвердили в Нижнем Новгороде.
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