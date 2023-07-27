Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
Кинопоказы под открытым небом в августе
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
05 августа 2023 14:52  [92] Девятиэтажный дом планируется построить рядом с улицей Максима Горького в рамках КРТ
05 августа 2023 13:23  [153] Зрительный зал Нижегородской филармонии будет отремонтирован
05 августа 2023 12:28  [125] Бесплатная правовая консультация для пенсионеров пройдет в Нижнем Новгороде 30 августа
05 августа 2023 09:23  [197] Ремонт Зеленского съезда и улицы Широкой в Нижнем Новгороде завершится на следующей неделе
04 августа 2023 18:47  [324] Работы на 4 этапе трассы М-12 в Арзамасском районе вышли на финишную прямую
04 августа 2023 18:31  [312] Владимир Путин подписал закон о запрете смены домоуправляющей компании в течение года
04 августа 2023 18:10  [307] Свадебную площадь начали благоустраивать в Дзержинске
04 августа 2023 17:42  [297] Фестиваль "Семья нижегородская" стартовал на Нижегородской ярмарке
04 августа 2023 17:14  [335] Идеи по повышению туристической привлекательности высказали эксперты Нижегородского района в ходе стратсессии
04 августа 2023 16:26  [330] Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев встретился с делегацией из Шри-Ланки
Общество

Девятиэтажный дом планируется построить рядом с улицей Максима Горького в рамках КРТ

05 августа 2023 14:52  [92] Общество

Фото: с сайта Минграда Нижегородской области

Девятиэтажный дом планируется построить рядом с улицей Максима Горького в рамках КРТ. Об этом сообщается на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, дом будет расположен в границах улиц Дальняя и Большая Перекрестная.

Площадь участка под застройку составляет 0,25 га. 

На первом этаже дома будут расположены офисы. Предполагается, что в здании будут проживать 154 человека. 

Также будет оборудована парковка на 46 машиномест.

Вне границ площадки планируется построить детский сад на 200 мест, а существующая школа-интернат №1 может стать общеобразовательной. В ней смогут учиться 1100 человек.

Ранее сообщалось, что новый проект КРТ в районе улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской утвердили в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жилье КРТ Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph