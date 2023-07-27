Новый проект КРТ в районе улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской утвердили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный штаб по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области утвердил границы и технико-экономические показатели проекта застройки комплексного развития территории в районе улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской.

Согласно информации, границы были расширены контуром в границах улицы 2-ая Оранжерейная и Оранжерейным тупиком, что позволит разместить здесь детский сад на 200 мест.

Также архсовет согласовал объемно-планировочное решение застройки этой площадки КРТ.

Как рассказал начальник управления градостроительного проектирования Института развития агломераций Денис Федулов, в предложенном варианте ближе к улице Генкиной этажность домов была снижена до 6 этажей, а в глубине квартала она была повышена до 16 этажей.

На месте одного из расселяемых домов предлагается разбить новый сквер.

Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов подчеркнул, что такое решение не диссонирует с существующей застройкой на улицах Генкиной и Тверской.

Напомним, зимой прошло собрание жильцов, после которого было принято решение о изменении границ КРТ.

Также ранее сообщалось, что проекты планировки территории под два проекта КРТ в Нижнем Новгороде разработают к июню 2024 года.