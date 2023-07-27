Новый проект КРТ в районе улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской утвердили в Нижнем Новгороде

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Региональный штаб по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области утвердил границы и технико-экономические показатели проекта застройки комплексного развития территории в районе улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской.
Согласно информации, границы были расширены контуром в границах улицы 2-ая Оранжерейная и Оранжерейным тупиком, что позволит разместить здесь детский сад на 200 мест.
Также архсовет согласовал объемно-планировочное решение застройки этой площадки КРТ.
Как рассказал начальник управления градостроительного проектирования Института развития агломераций Денис Федулов, в предложенном варианте ближе к улице Генкиной этажность домов была снижена до 6 этажей, а в глубине квартала она была повышена до 16 этажей.
На месте одного из расселяемых домов предлагается разбить новый сквер.
Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов подчеркнул, что такое решение не диссонирует с существующей застройкой на улицах Генкиной и Тверской.
Напомним, зимой прошло собрание жильцов, после которого было принято решение о изменении границ КРТ.
Также ранее сообщалось, что проекты планировки территории под два проекта КРТ в Нижнем Новгороде разработают к июню 2024 года.
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