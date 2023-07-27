Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2023 18:07  [53] Новый проект КРТ в районе улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской утвердили в Нижнем Новгороде
28 июля 2023 17:50  [63] Финал федерального проекта "Экософия" проходит в Нижнем Новгороде
28 июля 2023 17:20  [109] Нижегородским участникам СВО планируется предоставлять земельные участки
28 июля 2023 16:58  [114] Минимум семь научных направлений подготовки будет доступно в нижегородском IT-кампусе "Неймарк"
28 июля 2023 16:10  [118] Центральная площадь в поселке Вача Нижегородской области благоустроена по программе ФКГС
28 июля 2023 15:54  [137] Жители Нижнего Новгорода оформили более 500 резидентных парковочных разрешений
28 июля 2023 15:43  [162] Волонтеры "Единой России" будут помогать паломникам, прибывшим в Дивеево на торжества в честь дней памяти Серафима Саровского
28 июля 2023 15:36  [187] Трамвай №6 в Нижнем Новгороде прекратит работу с 5 августа в связи с заменой путей
28 июля 2023 15:24  [196] Приемка палаточного городка на 3 тысячи паломников прошла в Дивееве
28 июля 2023 15:03  [168] Нижегородцы могут выиграть безлимитную транспортную карту
Общество

Новый проект КРТ в районе улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской утвердили в Нижнем Новгороде

28 июля 2023 18:07  [53] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональный штаб по вопросам реализации градостроительной политики на территории Нижегородской области утвердил границы и технико-экономические показатели проекта застройки комплексного развития территории в районе улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской.

Согласно информации, границы были расширены контуром в границах улицы 2-ая Оранжерейная и Оранжерейным тупиком, что позволит разместить здесь детский сад на 200 мест.

Также архсовет согласовал объемно-планировочное решение застройки этой площадки КРТ.

Как рассказал начальник управления градостроительного проектирования Института развития агломераций Денис Федулов, в предложенном варианте ближе к улице Генкиной этажность домов была снижена до 6 этажей, а в глубине квартала она была повышена до 16 этажей.

На месте одного из расселяемых домов предлагается разбить новый сквер.

Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов подчеркнул, что такое решение не диссонирует с существующей застройкой на улицах Генкиной и Тверской.

Напомним, зимой прошло собрание жильцов, после которого было принято решение о изменении границ КРТ.

Также ранее сообщалось, что проекты планировки территории под два проекта КРТ в Нижнем Новгороде разработают к июню 2024 года.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph