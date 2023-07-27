Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП в Спасском районе Происшествия

Прокуратура Нижегородской области поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту ДТП в Спасском районе, в результате которого погиб несовершеннолетний

По предварительным данным, в Спасском районе, дама, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Nissan Qashqai, не выбрала безопасную скорость движения.

На неосвещенном участке дороги автомобилистка совершила наезд на группу людей, стоявших на обочине.

От полученных в результате ДТП травм несовершеннолетний потерпевший скончался.

Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, по данному факту органами СУ СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находившимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.