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Общество

Бесплатные курсы и мастер-классы будут организованы для нижегородцев 7-13 августа

06 августа 2023 14:29  [41] Общество

С 7 по 13 августа на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы и курсы.

Участие в них может принять любой житель города и области.

Как сообщили в пресс-службе Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", все занятия проходят бесплатно.

8 августа

14.00 – лекции "Смартфон не просто телефон"

9 августа

14.00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге
15.00 - нейрогимнастика

10 августа

15.00 - цикл "Доктор говорит": встреча с психологом

11 августа

12.00 - день физкультурника (стадион "Старт")
13.00 – мастер-класс по скрапбукингу
15.00 – мастер-класс по игре на музыкальных инструментах "Галерея музыки": калимба
18.00 – кибертурнир

12 августа

10.00 - зарядка у катера "Герой" ко Дню физкультурника вместе с Ариной и Диной Авериными.

Кроме того, всю неделю в Штабе работает выставка кукол.

Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.

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Теги:
Единая Россия Мастер-класс
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