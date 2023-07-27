Бесплатные курсы и мастер-классы будут организованы для нижегородцев 7-13 августа Общество

С 7 по 13 августа на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы и курсы.



Участие в них может принять любой житель города и области.



Как сообщили в пресс-службе Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", все занятия проходят бесплатно.



8 августа



14.00 – лекции "Смартфон не просто телефон"



9 августа



14.00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге

15.00 - нейрогимнастика



10 августа



15.00 - цикл "Доктор говорит": встреча с психологом



11 августа



12.00 - день физкультурника (стадион "Старт")

13.00 – мастер-класс по скрапбукингу

15.00 – мастер-класс по игре на музыкальных инструментах "Галерея музыки": калимба

18.00 – кибертурнир



12 августа



10.00 - зарядка у катера "Герой" ко Дню физкультурника вместе с Ариной и Диной Авериными.



Кроме того, всю неделю в Штабе работает выставка кукол.



Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.



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