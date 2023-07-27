Бесплатные курсы и мастер-классы будут организованы для нижегородцев 7-13 августа

С 7 по 13 августа на площадке Штаба общественной поддержки пройдут различные мастер-классы и курсы.
Участие в них может принять любой житель города и области.
Как сообщили в пресс-службе Штаба общественной поддержки партии "Единая Россия", все занятия проходят бесплатно.
8 августа
14.00 – лекции "Смартфон не просто телефон"
9 августа
14.00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге
15.00 - нейрогимнастика
10 августа
15.00 - цикл "Доктор говорит": встреча с психологом
11 августа
12.00 - день физкультурника (стадион "Старт")
13.00 – мастер-класс по скрапбукингу
15.00 – мастер-класс по игре на музыкальных инструментах "Галерея музыки": калимба
18.00 – кибертурнир
12 августа
10.00 - зарядка у катера "Герой" ко Дню физкультурника вместе с Ариной и Диной Авериными.
Кроме того, всю неделю в Штабе работает выставка кукол.
Записаться можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в социальных сетях или по телефону 8 (831) 435 13 81.
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