Мужчина утонул в Сокольском районе на Горьковском водохранилище Происшествия

Мужчина утонул в Сокольском районе на Горьковском водохранилище в минувшие выходные.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, инцидент произошел в городском округе Сокольский. Там очевидцы извлекли из воды тело мужчины 1983 года рождения.

Ранее сообщалось, что тело мужчины достали из Волги в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде.