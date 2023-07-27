Мужчина утонул в Сокольском районе на Горьковском водохранилище в минувшие выходные.
Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, инцидент произошел в городском округе Сокольский. Там очевидцы извлекли из воды тело мужчины 1983 года рождения.
Ранее сообщалось, что тело мужчины достали из Волги в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде.
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