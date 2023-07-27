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Происшествия

Мужчина утонул в Сокольском районе на Горьковском водохранилище

07 августа 2023 09:26  [82] Происшествия

Мужчина утонул в Сокольском районе на Горьковском водохранилище в минувшие выходные.

Как рассказали в пресс-службе нижегородского ГУ МЧС, инцидент произошел в городском округе Сокольский. Там очевидцы извлекли из воды тело мужчины 1983 года рождения.

Ранее сообщалось, что тело мужчины достали из Волги в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде.

 

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Теги:
Сокольский г.о. Утонувшие
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