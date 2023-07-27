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Происшествия

Тело мужчины достали из Волги в районе Гребного канала

01 августа 2023 12:42  [68] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород", архив

Тело мужчины достали 1 августа из Волги в районе Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Согласно информации, сообщение о происшествии на воде поступило сегодня утром в 6.20. ЧП случилось возле бетонного завода (наб.Гребного канала, 2).

Спасатели АСО области извлекли из акватории реки тело мужчины, личность которого устанавливается.

Как добавили в ведомстве, с начала купального сезона на воде зафиксировано 44 происшествия. На данный момент в водоёмах Нижегородской области погибли 39 человек, из них 5 детей. Спасено 16 человек.

Напомним, два человека утонули в Богородском районе из-за перевернувшейся лодки. А 1 июля мужчина в Павловском районе погиб, упав с сапборда.

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Теги:
МЧС Утонувшие
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