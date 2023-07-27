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Происшествия

Пять человек утонуло в Нижегородской области в минувшие выходные

07 августа 2023 10:46  [99] Происшествия
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Сразу пять человек утонуло в Нижегородской области в минувшие выходные.

По информации регионального ГУ МЧС, трагические происшествия были отмечены 5 и 6 августа в разных районах области.

Так, мужчины утонули в городе Дзержинск на Оке, в поселке Мулино на озере Чинарик.

Кроме того, случаи с утоплением граждан зафиксированы в Городецком районе, в Приокском районе и в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Всего, по данным ведомства, за выходные на воде было отмечено 8 происшествий, в результате которых 5 человек погибли, а судьба еще трех граждан остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Сокольском районе на Горьковском водохранилище.

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Теги:
Утонувшие
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