Фото: НИА “Нижний Новгород”
Сразу пять человек утонуло в Нижегородской области в минувшие выходные.
По информации регионального ГУ МЧС, трагические происшествия были отмечены 5 и 6 августа в разных районах области.
Так, мужчины утонули в городе Дзержинск на Оке, в поселке Мулино на озере Чинарик.
Кроме того, случаи с утоплением граждан зафиксированы в Городецком районе, в Приокском районе и в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
Всего, по данным ведомства, за выходные на воде было отмечено 8 происшествий, в результате которых 5 человек погибли, а судьба еще трех граждан остается неизвестной.
Ранее сообщалось, что мужчина утонул в Сокольском районе на Горьковском водохранилище.
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