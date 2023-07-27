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Общество

Компания "Автодор" утвердила тарифы на проезд по участку трассы М-12 в Арзамасском районе

07 августа 2023 11:03  [100] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Компания "Автодор" утвердила тарифы на проезд по участку трассы М-12 в Арзамасском районе. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании.

Согласно информации, протяженность участка трассы от Москвы до Арзамаса составляет 415,5 км.

Для легковых автомобилей проезд по этому участку будет стоить 2 821 руб. Поездка от Владимира до Арзамаса (259 км) обойдется в 1422 рубля.

Отмечается, что на М-12 также будет действовать программа лояльности, позволяющая сэкономить до 15% от стоимости проезда с транспондером T-pass.

Напомним, открыть движение по М-12 от Москвы до Арзамаса планируется в сентябре этого года.

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Теги:
Арзамас Дороги М-12
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