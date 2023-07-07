Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре Общество

Фото: Автодор

Участок скоростной автодороги М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре, как и планировалось изначально, подтвердили в пресс-службе Госкомпании "Автодор".

Ход работ на строящихся участках в Московской и Владимирской областях проинспектировал председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко.

В настоящее время работа на участках организована в круглосуточном режиме. На некоторых отрезках уже нанесена разметка, идёт монтаж освещения и шумозащитных экранов. На третьем этапе М-12 от Владимира до Мурома накануне завершили укладку верхнего слоя покрытия по основному ходу.

Как сообщили в Госкомпании, техническая готовность участка протяжённостью 308,4 км составляет 83%.

В сентябре 2022 года было открыто движение по 22 км 1-го пускового комплекса 0-го этапа в Московской области. Ко Дню дорожника в октябре было запущено ещё 26 км 1-го пускового комплекса 2-го этапа во Владимирской области. В среднем по данному участку М-12 проезжает более 9 тысяч автомобилей, а 12 июня интенсивность превысила 15 тысяч.

Вячеслав Петушенко отметил, что уже в сентябре этого года по автобану можно будет проехать более 415 км от Москвы до Арзамаса, а в декабре - до Казани.

Согласно информации, по новой дороге без светофоров и перекрёстков в одном уровне можно будет развивать разрешённую скорость 110 км/час. Это позволит за 3,5 часа чистого времени в пути доехать от Москвы до Арзамаса, и за 6,5 часов – до Казани.

В ГК "Автодор" подчеркнули, что в истории РФ в столь короткие сроки ещё не реализовывались объекты такого масштаба.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию всей трассы планируется уже в 2024 году.