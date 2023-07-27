Следственный комитет обжалует отказ суда арестовать избивших молодых людей в Нижнем Новгороде Происшествия

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Следственный комитет обжалует отказ суда арестовать избивших молодых людей в Нижнем Новгороде. Соответствующее поручение отдал председатель СК России Александр Бастрыкин.

Напомним, ночью 1 августа на улице Большой Покровской группа агрессивно настроенных молодых мужчин избила трех 18-летних юношей. Предварительно, причиной нападения стали крашенные волосы пострадавших.

Правоохранители задержали трех подозреваемых в нападении. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 105 ч. 2 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц).

Нижегородский суд отказал следствию в аресте подозреваемых.

Руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину поручено обжаловать решение суда об отказе в аресте нападавших.