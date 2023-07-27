Николай Чернышов: "Важно не только строить и улучшать инфраструктуру, но и сохранять уже имеющуюся" Общество

Николай Чернышов Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

4 августа в Приокском районе прошла территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области-2035. Обсуждение прошло по трём направлениям: "Человек", "Экономика", "Пространство".

Депутат городской Думы Нижнего Новгорода от избирательного округа №33 Николай Чернышов считает, что строительство нового доступного жилья в районе должно сопровождаться развитием коммунальной инфраструктуры.

"Прошло пять лет, как была определена стратегия развития нашего региона. На протяжении этого времени Нижегородская область развивается логично и сбалансированно согласно намеченным целям. Стратегия развития региона в первую очередь должна быть направлена на улучшение качества жизни людей, поэтому требуется обновление существующей программы в обстоятельствах сегодняшнего времени", - отметил депутат.

Он рассказал, что на территориальной стратсессии в Приокском районе собрались представители разных сфер, и обсуждение получилось максимально эффективным.

"В частности, рассматривалась тема транспортной доступности района, и в результате было предложено продлить трамвайные пути от Мызы до конца Щербинок. Благодаря альтернативному виду общественного транспорта жители смогут добраться до центра города, минуя пробки на проспекте Гагарина", - уточнил участник стратсессии.

Кроме того, в ходе обсуждения поднимался вопрос нехватки свободных участков под застройку многоквартирных домов.

"Действительно, такая проблема существует, но важно не только строить и улучшать инфраструктуру, но и сохранять уже имеющуюся. Необходимо развитие систем инженерных коммуникаций, прежде всего ливневой канализации. Я как инженер-строитель знаю и понимаю, что данные системы являются одними из самых сложных во всем многообразии коммунального хозяйства, и их необходимо продумывать и реализовывать с перспективой не только на года, но и на десятилетия", - подчеркнул Николай Чернышов.