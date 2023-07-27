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Общество

Жители Приокского района Нижнего Новгорода озвучили свои идеи по актуализации Стратегии развития Нижегородской области

07 августа 2023 17:38  [42] Общество

Фото: пресс-служба администрации Приокского района

Стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, в мероприятии приняли участие десятки местных экспертов.

За пять лет реализации Стратегии развития в Приокском районе было построено четыре школы, четыре детсада и два пристроя к дошкольным учреждениях. Всего было создано около 3,5 тысячи мест в образовательных учреждениях и 2,5 тысячи мест в дошкольных организациях. 

Также было реализовано 19 проектов по программе "Вам решать!", открыт ФОК "Приокский", отремонтировано две хоккейные площадки, установлено семь воркаут-площадок, ликвидировано 113 несанкционированных свалок. Модернизирована водопроводная станция "Малиновая гряда". Благоустроено 12 общественных пространств, 31 дворовая территория.

В ходе стратсессии были представлены инициативы по привлечению молодых специалистов и удержанию кадров. Например, привести в порядок раздевалки и столовые, а также организовать рабочие места по методу бережливого производства.

Также были предложены варианты улучшения транспортной доступности Приокского района. 

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и  районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением. 

В Нижнем Новгороде стратегические сессии уже прошли в Автозаводском, Ленинском, Нижегородском и Московском районах.

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Теги:
Приокский район Стратегия развития
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