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Общество

Жанна Скворцова: "Вместе с местными жителями и общественниками обсудили точки роста Нижегородского района"

07 августа 2023 13:09  [53] Общество
Жанна Скворцова

Жанна Скворцова

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Нижегородском районе на прошлой неделе прошла территориальная стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области-2035. Депутат Гордумы Нижнего Новгорода от избирательного округа №25 Жанна Скворцов по итогам мероприятия сообщила, что экспертами совместно с жителями сформирован ряд предложений по повышению качества жизни горожан:

"В настоящее время в регионе актуализируется Стратегия социально-экономического развития Нижегородской области с учётом новых вызовов. В территориальной стратсессии в Нижегородском районе приняли участие активные жители, депутаты всех уровней, общественники, представители администрации. Вместе мы обсудили точки роста района, а также проблемы, которые необходимо решать, чтобы и местным жителям, и туристам было комфортно.

"Нижегородский район – это сердце города. Это знаковые места, куда мы приводим своих гостей, куда приезжают тысячи туристы со всех уголков России и мира. Это красивейшие закаты, благоустроенные парки и скверы, разнообразные фестивали.

На мой взгляд, основный дисбаланс, который необходимо устранять, связан со сферой ЖКХ. В жилых многоэтажках актуальны вопросы замены водопроводов, электросетей, канализации, а также ремонта теплотрасс.

Не могу не сказать про стадион "Водник": проект реконструкции готов, вместе с администрацией будем добиваться скорейшего старта работ.

По итогам обсуждения предложили включить в Стратегию развития региона ряд проектов, среди которых повышение качества содержания городского хозяйства.

Также поддерживаю озвученные инициативы и по другим сферам – открытие в районе центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, реконструкция поликлиники на улице Ильинской, решение кадровой проблемы: стимулирование молодых педагогов.

Эти и другие проекты войдут в скорректированную Стратегию развития нашей области и будут способствовать улучшению условий жизни горожан", - рассказала Жанна Скворцова.

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Теги:
Гордума Нижегородский район Стратегия развития
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