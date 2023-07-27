Идеи по повышению туристической привлекательности высказали эксперты Нижегородского района в ходе стратсессии Общество

Фото: Олег Булыгин

Стратегическая сессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области прошла в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

За пять лет реализации Стратегии развития в Нижегородском районе создано 357 новых мест в детских садах, отремонтированы 2 школы и 3 детских сада. Благоустроено 22 общественных пространства и 80 дворовых территорий, установлены 44 детские площадки. Ликвидировано 35 тысяч кубометров несанкционированных свалок. Т

Глава района Алексей Рыболовлев добавил, что на 100 зданиях и памятниках была установлена архитектурно-художественная подсветка, введено в эксплуатацию более 228 тысяч кв. м жилья.

Стратсессия прошла по направлениям "Человек", "Экономика", "Пространство".

В рамках секции "Пространство" в туристическом центре Нижнего Новгорода было предложено установить мусорные контейнеры заглубленного типа. Для них не нужны дополнительные громоздкие ограждения и навесы. Также такие контейнеры минимизируют неприятный запах и недосягаемы для птиц и бездомных животных. Пилотными улицами для таких объектов могут стать Большая Покровская и Рождественская.

Представители направления "Экономика" предложили развивать улицу Кожевенную как продолжение туристической зоны улицы Рождественской, создать образовательный центр инфраструктуры гостеприимства на базе "Нижполиграфа" и провести масштабные гастрофестивали.

В рамках секции "Человек" озвучены идеи по реконструкции стадиона "Водник", строительству современного детского сада на улице Ильинской и возведению подземных и надземных переходов.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

В Нижнем Новгороде стратегические сессии уже прошли в Автозаводском районе и Ленинском районе.