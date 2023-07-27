Спикер ЗСНО Евгений Люлин принял участие в "Фабрике процессов" в Дзержинске Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Совещание "Фабрика процессов" с представителями администраций нижегородских муниципалитетов в формате онлайн состоялось в Дзержинске.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, в мероприятии принял участие спикер регионального парламента Евгений Люлин.

Главной темой стала оценка эффективности внедрения бережливых технологий в органах МСУ.

В совещании также приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, глава Дзержинска Иван Носков и заместитель генерального директора по развитию производственной системы Госкорпорации "Росатом" Сергей Обозов.

На связи с Дзержинском были представители "Фабрик процессов" Выксы, Арзамаса, Кстова и Павлова. Они рассказали участникам совещания о проектах, благодаря которым в муниципалитетах, к примеру, удалось значительно оптимизировать бюджетные расходы и создать единую централизованную систему управления финансами.

Кстово на своём примере показало эффективность внедрения цифровой инвентаризации захоронений. Теперь вся информация о подобных местах вносится в единую базу, которая находится в общем доступе.

"Создание "Фабрик процессов" - это не самоцель, а средство решения проблемы. Они должны появляться там, где в них реально есть необходимость и где они будут решать конкретные задачи на благо жителей. Отмечу, что все муниципалитеты активно включились в эту работу, мы видим, что такая система уже доказала свою эффективность. При этом важно, чтобы руководство также понимало свою ответственность перед населением и было нацелено на результат, практическое применение навыков", - подчеркнул Евгений Люлин.

Своими наработками и уже реализованными проектами благодаря появлению "Фабрики процессов" поделилось также руководство Дзержинска.

"Проекты, разработанные на нашей "Фабрике процессов", содействуют повышению деловой и финансовой репутации Дзержинска. Впервые с 2006 года мы начали планомерно погашать муниципальный долг, который к 2019 году достигал предельных значений. Благодаря проекту "Модельный долг" нам удалось исключить риск попадания города в группу заемщиков с низким уровнем долговой устойчивости. И если год назад проекты "Фабрики процессов" воспринимались с определенными сомнениями в их эффективности, то сегодня они вполне результативно внедряются в муниципалитетах за пределами Дзержинска и Нижегородской области", - добавил глава Дзержинска Иван Носков.

Ранее сообщалось, что сеть "Фабрик процессов" для муниципалитетов полностью сформирована в Нижегородской области.