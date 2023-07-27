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Общество

Скульптуру оленя установили в нижегородском аэропорту имени Чкалова

07 августа 2023 12:54  [49] Общество

Фото: Министерство международных связей НО

Скульптуру оленя установили в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщили в министерстве международных связей Нижегородской области.

Согласно информации, скульптура появилась у входа в аэропорт по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Олень сделан из нержавеющей стали в полигональной технике, благодаря которой кажется, что скульптура переливается и сверкает.

Ранее сообщалось, что скульптура кошки, исполняющей желания, появилась в Выксе.

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Теги:
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