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Скульптуру оленя установили в нижегородском аэропорту имени Чкалова. Об этом сообщили в министерстве международных связей Нижегородской области.
Согласно информации, скульптура появилась у входа в аэропорт по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Олень сделан из нержавеющей стали в полигональной технике, благодаря которой кажется, что скульптура переливается и сверкает.
Ранее сообщалось, что скульптура кошки, исполняющей желания, появилась в Выксе.
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