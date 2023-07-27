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Общество

"Вместе в цифровое будущее": региональных судей покорила страсть к новаторству в работах участников конкурса из Поволжья

07 августа 2023 14:17  [76] Общество

"Ростелеком" подвел итоги регионального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" в Приволжском федеральном округе. В этом году конкурс для журналистов и блогеров, освещающих темы новых технологий, инновационных разработок в ИТ-сфере и телекоммуникациях, проводился в двенадцатый раз. Партнеры провайдера — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Tele2 и Альянс по защите детей в цифровой среде.

Победителями и призерами регионального этапа признаны:
в номинации "Печатная пресса" — 
Светлана Родионова (Саранск, газета "Мордовия", Доход у дома);
Евгения Чеснокова (Казань, газета "Республика Татарстан", Школьных умов палата);
Евгений Афанасьев (Чебоксары, журнал IT-News+, Дефицита оптоволокна в России не будет);
в номинации "Телевидение" — 
Мария Шавкунова (Йошкар-Ола, ГАУК "МЭТР", "Профессия успеха");
Елизавета Борисова (Пенза, ГТРК "Пенза", Пензенцы смогут управлять теплом своей одежды через смартфон);
Александра Шеломцева (Нижний Новгород, ТК ННТВ, По ту сторону линз);
в номинации "Радио и подкасты" — 
Андрей Вержбовский (Пенза, ГТРК "Пенза", О развитии нейросетей в Пензе);
Ольга Сладкова (Нижний Новгород, ГТРК "Нижний Новгород", Я боюсь, но все-таки выбираю...);
Юлия Толкачева (Пенза, ГТРК "Пенза", "Безопасность на дорогах": Электронный паспорт транспортного средства);
в номинации "Интернет-СМИ" — 
Эвелина Киселёва (Казань, информационное агентство "Татар-информ", Штрихкоды, Face ID и никаких медицинских ошибок: в РКБ произошла цифровая революция);
Оксана Преображенская (Оренбург, городской портал "Орен1", Необычный интернет для необычной лаборатории. "Ростелеком" настроил на Ириклинском водохранилище радиомост);
Артем Элекин (Самара, информационный портал "Волга Ньюс", Подскажет и проконтролирует: в Самарской области строят "Умную дорогу");
в номинации "Социальные медиа" — 
Андрей Федоров (Чебоксары, блог fedorov.today, AI в туристической деятельности — останутся ли гиды?);
Константин Артемьев (Оренбург, ЯндексДзен-канал Konstatin Artemev, По камере для всех белоголовых. Как высокие технологии сочетаются с коровьим хвостом?);
Федор Быстров (Тольятти, медиагруппа "Записки горожанина", В поисках "волжских дельфинов" / Климовский мост).
Евгений Петров, вице-президент — директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком":
"В этом году как никогда на конкурс представлено много работ, посвященных новаторству. Иммунологические часы, способные точно определять скорость старения организма, интеллектуальные модули, распознающие вооруженных людей, мобильное приложение для выявления депрессий, очки, определяющие уровень владения иностранным языком… Все это отечественные решения, созданные учеными и разработчиками из городов Поволжья. Материалы, раскрывающие огромный технологический потенциал Приволжского региона, заслужили самой высокой оценки". 
Из 454 работ, присланных на конкурс журналистами и блогерами из Поволжья, наивысший балл — 10 — заслужила работа Светланы Родионовой "Доход у дома". Удивительная история сельского фермера, который построил умный курятник. Казалось бы, дело незатейливое, разведением кур занимаются веками. Но наш герой уверен, что производство яиц по наитию особых денег не приносит. Технологичный подход позволил ему наладить успешный бизнес при минимуме усилий. 
В курятнике всегда поддерживается определенная температура и есть свой режим освещения — функции "рассвет" и "закат", которые имитируют летний сезон. Поение и вентиляция — на автоматике, проводится кварцевание. Прогулки птиц зависят от погоды, но всегда проходят без участия человека. Дверь для выгула открывается автоматически только при условии оптимальной температуры и закрывается, только если все куры уже на нашестах.
Наибольшее количество материалов на конкурс представили журналисты из Нижнего Новгорода, Пензы и Чебоксар. Традиционно самой популярной остается номинация "Интернет-СМИ" — 158 материалов. "Радио и подкасты" — самая юная: ей всего два года — и самая малочисленная номинация. Однако радиожурналисты из семи регионов Поволжья всё же заявили на конкурс 25 работ.
Андрей Вержбовский, корреспондент ГТРК "Пенза":
"Я много лет создавал цикл передач об истории Пензенской губернии на региональном ТВ. В центре сюжетов всегда были люди, внесшие вклад в развитие страны. Теперь я продолжаю эту тему на радио “Вести. ФМ Пенза”. В студию приходят ученые и изобретатели разных профессий, и я постоянно убеждаюсь, как много в нашей стране делается в сфере цифровизации. Например, интервью с доктором наук ПГУ Максимом Митрохиным о нейросетях, которое победило в конкурсе СМИ от “Ростелекома”, показало, что в любые времена есть люди, для которых страсть к новаторству всегда является целью жизни".   
Итоги федерального этапа конкурса "Вместе в цифровое будущее" провайдер подведет в сентябре. Победители отправятся на Камчатку, познакомятся с природой полуострова, а также посетят технологические площадки "Ростелекома" и Tele2.
Официальный хештег конкурса: #eFuture, сайт конкурса smi.rt.

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Теги:
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