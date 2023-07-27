Полив дорог и зеленых насаждений усилили в Нижнем Новгороде из-за жаркой погоды Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Полив дорог и зеленых насаждений усилили в Нижнем Новгороде из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, дороги поливаются для предотвращения деформации асфальта из-за высокой температуры воздуха и воздействия солнечных лучей.

Также эти работы освежают воздух в городе.

Кроме того, утром и вечером осуществляется полив газонов, цветников, кустарников и деревьев.

Напомним, в Нижегородской области всю рабочую неделю ожидается солнечная и жаркая погода.

В связи с этим нижегородцам рекомендуется ограничить пребывание на улице, носить легкую одежду из светлых натуральных тканей, пить больше воды, а также сократить потребление мяса.