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Общество

Полив дорог и зеленых насаждений усилили в Нижнем Новгороде из-за жаркой погоды

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Полив дорог и зеленых насаждений усилили в Нижнем Новгороде из-за жаркой погоды. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Согласно информации, дороги поливаются для предотвращения деформации асфальта из-за высокой температуры воздуха и воздействия солнечных лучей.

Также эти работы освежают воздух в городе.

Кроме того, утром и вечером осуществляется полив газонов, цветников, кустарников и деревьев.

Напомним, в Нижегородской области всю рабочую неделю ожидается солнечная и жаркая погода.

В связи с этим нижегородцам рекомендуется ограничить пребывание на улице, носить легкую одежду из светлых натуральных тканей, пить больше воды, а также сократить потребление мяса.

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Теги:
Городское хозяйство Жара
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