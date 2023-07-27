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Общество

Нижегородцев приглашают выбрать лучшие граффити фестиваля "ФормART-2023"

07 августа 2023 16:03  [71] Общество

В Приволжском федеральном округе стартовало голосование за лучшую граффити-работу в рамках фестиваля стрит-арта "ФормART". Отдать свой голос можно до 17 августа включительно. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента РФ в ПФО.

Все работы финалистов размещены на сайте проекта.

Каждый желающий может отдать свой голос понравившемуся муралу, набрав бесплатный номер 8 (800) 301-50-23 с указанием в тоновом режиме номера участника от 1 до 14. Проголосовать можно только за одну работу.

Параллельно во всех регионах округа экспертное жюри отдельно оценит работы конкурсантов уже с профессиональной точки зрения. Итоговый результат будет определён в результате суммирования мест из трёх таблиц – экспертной, общественного голосования жителей региона и голосов жителей из других регионов.

Напомним, в этом году фестиваль посвящён Году педагога и наставника. 

В финал вышла работа нижегородца Андрея Милавина под названием "Мой первый учитель" (номер для голосования "9"). Она уже нанесена на торец многоэтажки, расположенной в Нижнем Новгороде в переулке Камчатском, 15.

Работа посвящена Екатерине Петровне Калининой — первой учительнице и классной руководительнице художника.

Как рассказал автор граффити, Екатерина Петровна до сих пор преподаёт в школе №181, расположенной недалеко от дома с муралом.

Она запомнилась художнику своим чутким и внимательным отношением и тем, что поддерживала его начинания в рисовании. Такой же - доброй и мягкой - знают и другие ученики.

Андрей изобразил учительницу в образе женщины, к которой слетаются бабочки, и вокруг которой всё расцветает.

Все 14 финалистов будут приглашены на торжественную церемонию награждения в Киров, где 25 августа будут оглашены победители.

Обладатели первых трёх мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для дальнейшего развития творчества.

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Теги:
граффити Фестиваль Художник
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