Модельная библиотека открылась в Урене Общество

Фото: Павел Потехин

Модельная библиотека открылась в Урене. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, Уренская центральная библиотека была модернизирована за счет бюджета региона.

Как рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, сейчас в регионе работает 26 модельных библиотек, обновленных в рамках нацпроекта "Культура". Планируется, что к концу 2023 года их число увеличится до 36 .

В 2022 году на капремонт Уренской центральной библиотеки из областного и муниципального бюджетов было выделено более 17,5 млн рублей. На эти средства были отремонтированы кровля, фасада, входная группа, внутренние помещения и коммуникации.

В этом году на закупку новой мебели, оборудования и более 2400 книг из областного бюджета было направлено 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что модельная библиотека им. Бориса Панина открылась в Советском районе Нижнего Новгорода.