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Общество

Модельная библиотека им. Бориса Панина открылась в Советском районе Нижнего Новгорода

26 июня 2023 12:44  [66] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Модельная библиотека им. Бориса Панина открылась в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, библиотека разделена на зоны для различных возрастов.

Так, для детей обустроены комнаты робототехники, а также игровой зал с сенсорным полом и книгами.

Для взрослых в библиотеке работает высокоскоростной интернет, установлены компьютеры, обустроены переговорная и релакс-зона.

В ближайшее время в Нижнем Новгороде отроется еще одна модельная библиотека. Она станет пятой в городе.

Ранее сообщалось, что еще восемь дополнительных модельных муниципальных библиотек откроется в Нижегородской области в 2023 году.

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