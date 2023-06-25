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Модельная библиотека им. Бориса Панина открылась в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Согласно информации, библиотека разделена на зоны для различных возрастов.
Так, для детей обустроены комнаты робототехники, а также игровой зал с сенсорным полом и книгами.
Для взрослых в библиотеке работает высокоскоростной интернет, установлены компьютеры, обустроены переговорная и релакс-зона.
В ближайшее время в Нижнем Новгороде отроется еще одна модельная библиотека. Она станет пятой в городе.
Ранее сообщалось, что еще восемь дополнительных модельных муниципальных библиотек откроется в Нижегородской области в 2023 году.
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