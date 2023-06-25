Модельная библиотека им. Бориса Панина открылась в Советском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Модельная библиотека им. Бориса Панина открылась в Советском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, библиотека разделена на зоны для различных возрастов.

Так, для детей обустроены комнаты робототехники, а также игровой зал с сенсорным полом и книгами.

Для взрослых в библиотеке работает высокоскоростной интернет, установлены компьютеры, обустроены переговорная и релакс-зона.

В ближайшее время в Нижнем Новгороде отроется еще одна модельная библиотека. Она станет пятой в городе.

Ранее сообщалось, что еще восемь дополнительных модельных муниципальных библиотек откроется в Нижегородской области в 2023 году.