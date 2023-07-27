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Происшествия

ФСБ пресекла поджог военкомата на Бору

07 августа 2023 17:22  [93] Происшествия

Фото: ФСБ России по Нижегородской области

ФСБ пресекла поджог военкомата на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородцу в мессенджере Telegram поступило сообщение от неизвестного пользователя, который дал ему указание поджечь здание военного комиссариата.

Мужчина успел изготовить две бутылки с зажигательной смесью, но отказался от совершения поджога и обратился в УФСБ.

Нижегородцу было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 205 УК РФ (террористический акт).

На данный момент в Нижегородской области зарегистрировано три поджога военкоматов. Двое граждан осуждены, в ближайшее время приговор будет вынесен третьему злоумышленнику.

Как рассказал начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учёта мобилизационных ресурсов военного комиссариата Нижегородской области Валерий Вороненко, в последнее время мошенники стали вовлекать россиян в новую преступную схему по поджогу военкоматов.

Якобы сотрудники правоохранительных органов рассказывают жертвам, что мошенники пытаются похитить деньги с их банковского счета. Средства необходимо перевести на безопасный счет, после чего следует поджечь здание, в котором якобы прячутся преступники.

Отметим, что по статье 205 УК РФ предусмотрено лишение свободы от 20 лет до пожизненного срока.

Ранее сообщалось, что двум нижегородцам вынесли предостережения о недопустимости государственной измены.

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Теги:
Поджог Терроризм ФСБ
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