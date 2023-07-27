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Происшествия

Двух кстовских полицейских осудят за взяточничество

07 августа 2023 18:43  [115] Происшествия
Двух кстовских полицейских осудят за взяточничество

Двух кстовских полицейских осудят за взяточничество

Фото: пресс-служба СУ СК по Нижегородской области

Следователи кстовского отдела СУ СК по Нижегородской области завершили работу над уголовным делом в отношении двух бывших сотрудников ОЭБиПК ОМВД"Кстовский".  Экс-полицейские обвиняются по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом, совершённое группой лиц). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что днём 18 апреля 2023 года оперуполномоченный и врио начальника ОЭБиПК ОМВД  "Кстовский" на улице 40 лет Октября в  Кстове получили взятку в размере 150 тысяч рублей от местного бизнесмена за то, чтобы его не привлекали за незаконную предпринимательскую деятельность.

Кроме того, сотрудники МВД должны были обеспечить предпринимателю общее покровительство в дальнейшем.

Противоправные действия полицейских были выявлены и пресечены следователями СК во взаимодействии с оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с УФСБ России по региону.

Свою вину мужчины признали частично. От занимаемых должностей они уволены в апреле 2023 года.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, добавили в пресс-службе ведомства. 

Ранее сообщалось, что сотрудника ДПС Нижнего Новгорода осудят за взятку в 20 тысяч рублей.

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Теги:
Взятки Кстовский район МВД
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