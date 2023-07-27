Мороженым и фруктовым льдом кормят зверей в нижегородском "Лимпопо" из-за сильной жары Общество

Мороженым и фруктовым льдом кормят зверей в нижегородском зоопарке "Лимпопо" из-за сильной жары, сообщает "НТА-Приволжье".

Для обеспечения комфорта животных в жаркую погоду сотрудники зоопарка выполняют целый комплекс различных мероприятий. Пищевой и питьевой рационы обитателей нижегородского зоопарка находятся на особом контроле.

Так, крупным хищникам выдается компот из фруктового льда, а также мороженое из йогурта с ягодами и фруктами.

Такой рацион, в частности, у медведей, орангутанов, лемуров.

Волкам и тиграм выдают часть мяса в замороженном виде.

Находящиеся в вольере белые медведи получают помощь в виде ледогенератора, вырабатывающего до 3 тонн льда в сутки. Вода в бассейне для этих животных искусственно охлаждается, температура не превышает +14.

Ранее сообщалось, что нижегородский зоопарк "Лимпопо" получил Почетный знак главы города в честь 20-летнего юбилея.