Мороженым и фруктовым льдом кормят зверей в нижегородском "Лимпопо" из-за сильной жары

Мороженым и фруктовым льдом кормят зверей в нижегородском зоопарке "Лимпопо" из-за сильной жары, сообщает "НТА-Приволжье".
Для обеспечения комфорта животных в жаркую погоду сотрудники зоопарка выполняют целый комплекс различных мероприятий. Пищевой и питьевой рационы обитателей нижегородского зоопарка находятся на особом контроле.
Так, крупным хищникам выдается компот из фруктового льда, а также мороженое из йогурта с ягодами и фруктами.
Такой рацион, в частности, у медведей, орангутанов, лемуров.
Волкам и тиграм выдают часть мяса в замороженном виде.
Находящиеся в вольере белые медведи получают помощь в виде ледогенератора, вырабатывающего до 3 тонн льда в сутки. Вода в бассейне для этих животных искусственно охлаждается, температура не превышает +14.
Ранее сообщалось, что нижегородский зоопарк "Лимпопо" получил Почетный знак главы города в честь 20-летнего юбилея.
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