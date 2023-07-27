Двое детей утонули на реке Ветлуге в Варнавинском районе Происшествия

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Двое детей утонули на реке Ветлуге в Варнавинском районе Нижегородской области.

Как сообщили в СУ СКР по региону, трагедия произошла в селе Макарий.

Там утонули два мальчика возрастом 15 и 12 лет.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее сообщалось, что пять человек утонуло в Нижегородской области в минувшие выходные.