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Происшествия

Двое детей утонули на реке Ветлуге в Варнавинском районе

08 августа 2023 10:42  [53] Происшествия
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Двое детей утонули на реке Ветлуге в Варнавинском районе Нижегородской области.

Как сообщили в СУ СКР по региону, трагедия произошла в селе Макарий. 

Там утонули два мальчика возрастом 15 и 12 лет.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее сообщалось, что пять человек утонуло в Нижегородской области в минувшие выходные.

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Теги:
Утонувшие
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