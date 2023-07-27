Фото: НИА “Нижний Новгород”
Двое детей утонули на реке Ветлуге в Варнавинском районе Нижегородской области.
Как сообщили в СУ СКР по региону, трагедия произошла в селе Макарий.
Там утонули два мальчика возрастом 15 и 12 лет.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
Ранее сообщалось, что пять человек утонуло в Нижегородской области в минувшие выходные.
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