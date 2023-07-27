Три дороги отремонтировали в Дальнеконстантиновском округе по программе КРСТ

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области
Три дороги отремонтировали в Дальнеконстантиновском округе летом 2023 года по программе Комплексного развития сельских территорий (КРСТ) на общую сумму 6,4 млн рублей. Так, в поселке Дальнее Константиново дорожные рабочие привели в нормативное состояние участок улицы Заречной.
В поселке Суроватиха отремонтированы две дороги: на улице Пионерской и участок от ул. Пионерской до ул. Садовой.
Общая протяженность отремонтированных участков в округе этим летом составила 1,5 километра.
Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что благодаря программе КРСТ в районах строятся и обновляются дороги, скверы, дома культуры и спортплощадки. Бюджет КРСТ в регионе на 2023 года составил 1,1 млрд рублей, что на 100 млн больше , чем годом ранее.
Глава МСУ Дальнеконстантиновского муниципального округа Владимир Варнаков добавил, что в этом году в районе реализуется 12 проектов по ремонту дорог.
За минувшие два года в округе уже было реализовано 28 проектов на сумму почти 29 млн рублей.
Ранее сообщалось, что почти 200 млн рублей направят на благоустройство в районах Нижегородской области по программе КРСТ в 2023 году.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+