Три дороги отремонтировали в Дальнеконстантиновском округе по программе КРСТ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Три дороги отремонтировали в Дальнеконстантиновском округе летом 2023 года по программе Комплексного развития сельских территорий (КРСТ) на общую сумму 6,4 млн рублей. Так, в поселке Дальнее Константиново дорожные рабочие привели в нормативное состояние участок улицы Заречной.

В поселке Суроватиха отремонтированы две дороги: на улице Пионерской и участок от ул. Пионерской до ул. Садовой.

Общая протяженность отремонтированных участков в округе этим летом составила 1,5 километра.

Министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов рассказал, что благодаря программе КРСТ в районах строятся и обновляются дороги, скверы, дома культуры и спортплощадки. Бюджет КРСТ в регионе на 2023 года составил 1,1 млрд рублей, что на 100 млн больше , чем годом ранее.

Глава МСУ Дальнеконстантиновского муниципального округа Владимир Варнаков добавил, что в этом году в районе реализуется 12 проектов по ремонту дорог.

За минувшие два года в округе уже было реализовано 28 проектов на сумму почти 29 млн рублей.

Ранее сообщалось, что почти 200 млн рублей направят на благоустройство в районах Нижегородской области по программе КРСТ в 2023 году.