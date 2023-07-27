Регистрация на музыкальный фестиваль "Великая Русь" открылась в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: АНО "Центр 800"

Регистрация на музыкальный фестиваль "Великая Русь" открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Согласно информации, регистрация на бесплатные стоячие места доступна по ссылке. Отмечается, что количество мест ограничено.

Трансляцию фестиваля "Великая Русь" можно будет посмотреть в прямом эфире в сообществах "Нижегородская область" и "Нижний 800" в соцсети "ВКонтакте", а также на телеканалах "Нижний Новгород 24", ННТВ, "Волга", "Волга 24", на сайте ИА "Время Н".

Трансляция начнется в 21:00.

Напомним, фестиваль "Великая Русь" пройдет 12 августа у кафедрального собора святого благоверного князя Александра Невского.

В этом году темой фестиваля стало "Путешествие нижегородского купца Терентия". Нижегородцев ожидает музыкальная программа, которая будет сопровождаться пиротехническими эффектами и архитектурной подсветкой храма.