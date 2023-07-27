Более 2,9 тысячи человек входит в народные дружины Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

За первое полугодие 2023-го представители нижегородских народных дружин помогли задержать 139 граждан, подозреваемых в совершении различных преступлений. об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Согласно информации, в реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Нижегородской области входят 100 народных дружин общим составом более 2,9 тысяч человек.

Ежедневно перед выходом на охрану общественного порядка дружинники получают инструкции от руководителей служб и подразделений органов внутренних дел Нижегородской области. В ходе таких инструктажей рассматриваются различные задачи, проводится подготовка .

Как сообщили в ведомстве, с января по июнь дружинники совершили 5 тысяч выходов на охрану общественного порядка. С их участием пресечено 1713 административных правонарушений, а также задержаны 139 лиц по подозрению в совершении преступлений.

Напомним, 292 наиболее активных дружинников в 2022 году наградили денежными премиями, ценными подарками и благодарственными письмами.

По итогам 2022 года лучшей в Нижнем Новгороде стала дружина Горьковского автозавода, а лучшим дружинником признан член автозаводской дружины Александр Трофимов.