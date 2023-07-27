Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Кинопоказы под открытым небом в августе
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Происшествия
08 августа 2023 13:54  [57] Подрядчика будут судить за мошенничество на 43 млн рублей при ремонте школы в Московском районе
08 августа 2023 13:05  [83] Молодую семью наркосбытчиков задержали на Бору
08 августа 2023 10:42  [164] Двое детей утонули на реке Ветлуге в Варнавинском районе
07 августа 2023 18:43  [313] Двух кстовских полицейских осудят за взяточничество
07 августа 2023 17:22  [373] ФСБ пресекла поджог военкомата на Бору
07 августа 2023 11:42  [340] Следственный комитет обжалует отказ суда арестовать избивших молодых людей в Нижнем Новгороде
07 августа 2023 10:46  [457] Пять человек утонуло в Нижегородской области в минувшие выходные
07 августа 2023 09:50  [368] Пожар произошел в одной из квартир на 12 этаже в доме на улице Карла Маркса
07 августа 2023 09:26  [340] Мужчина утонул в Сокольском районе на Горьковском водохранилище
06 августа 2023 17:28  [2168] Подозреваемая в совершении смертельной аварии в Спасском районе женщина задержана
Происшествия

Молодую семью наркосбытчиков задержали на Бору

08 августа 2023 13:05  [83] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Молодую семью наркосбытчиков задержали на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, в марте инспекторы ДПС остановили на трассе "Нижний Новгород-Шахунья-Киров" иномарку под управлением борчанина для проверки в документов. В ходе досмотра автомобиля под задним пассажирским сиденьем было обнаружено 40 пакетиков с N-метилэфедроном общей массой 19,204 г.

Также в ходе розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнюю супругу злоумышленника. У нее было обнаружено 10 свертков с наркотиками общей массой 3,383 г. Вещества она планировала сбыть в Борском районе через закладки.

В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 228. 1 УК РФ (…покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере…). Мужчина находится под стражей, а его жена - под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что наркосбытчика поймали в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph