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Молодую семью наркосбытчиков задержали на Бору. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, в марте инспекторы ДПС остановили на трассе "Нижний Новгород-Шахунья-Киров" иномарку под управлением борчанина для проверки в документов. В ходе досмотра автомобиля под задним пассажирским сиденьем было обнаружено 40 пакетиков с N-метилэфедроном общей массой 19,204 г.
Также в ходе розыскных мероприятий полицейские задержали 18-летнюю супругу злоумышленника. У нее было обнаружено 10 свертков с наркотиками общей массой 3,383 г. Вещества она планировала сбыть в Борском районе через закладки.
В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело по статье 228. 1 УК РФ (…покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере…). Мужчина находится под стражей, а его жена - под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что наркосбытчика поймали в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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