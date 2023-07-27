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Общество

Акцизы на сигареты предложили повысить в России

08 августа 2023 14:02  [1] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Руководитель проекта "Трезвая Россия", депутат Госдумы Султан Хамзаев в беседе с телеканалом "360" рассказал о мерах борьбы с никотиновой зависимостью в России.

Он поддержал предложение по повышению акцизов на 30% для сигарет дороже 200 рублей, но отметил, что для защиты здоровья россиян нужны и другие меры. При этом необходимо сокращать потребление не только классических сигарет, но и другой никотинсодержащей продукции.

Сейчас в России в год выкуривается более 300 млрд сигарет, но при этом в России одни из самых низких цен на никотинсодержащую продукцию. Этим и объясняется необходимость повышения цен.

Султан Хамзаев отметил важность пропаганды здорового образа жизни и объяснений, чем вредно курение.

Также депутат предложил обязать табачные корпорации раскрывать полный состав сигарет.

"Многие граждане моментально откажутся курить эти химические реагенты, которые продают под видом табака", - сказал он.

Кроме того, Султан Хамзаев призвал заставить производителей сигарет платить "налог на здоровье" с прибыли и утвердить унифицированную пачку сигарет — болотного цвета и без маркетинговых уловок.

Напомним, в июне Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании табачного рынка.

Также ранее депутаты Госдумы предложили ввести в России систему продажи сигарет в обезличенных, одинаковых пачках.

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Теги:
Курение Торговля
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