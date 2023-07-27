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Бизнес

"Ключ" от "Ростелекома" есть более чем у миллиона жителей России

08 августа 2023 14:50  [96] Бизнес
Фото ПАО “Ростелеком”

Фото ПАО “Ростелеком”

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По данным "Ростелекома", сегодня цифровыми сервисами компании пользуется более миллиона жителей страны. Это позволяет организовать комфортную и технологичную среду в многоквартирных жилых комплексах. Решение "Ростелеком. Ключ" доступно во всех регионах России и охватывает 276 мегаполисов, областных и районных центров. Спрос на умные устройства (домофоны, шлагбаумы и счетчики) растет: за прошлый год число подключенных к сервису домохозяйств увеличилось на 70%.

Платформа объединяет цифровые решения, которые позволяют контролировать жилое пространство и обеспечивать безопасность в нем. Так, с помощью "умного" домофона можно увидеть гостя и дистанционно открыть дверь, а при необходимости — создать временные коды для врача или курьера. Прирост числа пользователей современных видеодомофонов за 2022 год составил 110%. 

За придомовой территорией и лестничными площадками можно следить с помощью видеонаблюдения, а "умный" шлагбаум сам распознает номер автомобиля жильца и автоматически откроется. Показания счетчиков также можно не снимать самостоятельно: они придут в личный кабинет по окончании месяца. Количество умных приборов учета, установленных в квартирах российских семей, растет двузначными темпами — если за прошлый год оно выросло на 73%, то в этом году демонстрирует опережающие тенденции: только за первое полугодие показатель увеличился на 55%, и к концу года может достичь рекордных значений. Пользователи высоко оценивают возможность управлять всеми продуктами в режиме одного окна в мобильном приложении. Подключить умное решение можно через обращение в ТСЖ или УК. 

"Благодаря развитой цифровой инфраструктуре нашей компании, которая охватывает более 70% всех домохозяйств страны и непрерывно развивается, предложение доступно практически в любом уголке России. Мы гибко настраиваем решения “Ростелеком. Ключ” с учетом потребностей жильцов многоквартирных комплексов как в новостройках, так и в домах вторичного рынка. При этом нередко застройщики заключают с нами договоры на этапе закладки фундаментов. Самой популярной услугой комплекса сегодня является “умный” домофон, который позволяет войти в квартиру по цифровому ключу. А в скором времени планируем добавить в функционал приложения возможность оплачивать через него коммунальные услуги", — отметил директор продуктового офиса "Ростелекома" Алексей Ковалев.

Продукт "Ростелеком. Ключ" входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Решение является на 100% российским: его с нуля создала команда разработчиков "Ростелекома". Цифровая платформа Ключа" размещена на территории страны в дата-центрах дочерней компании "Ростелелеком-ЦОД", отличающихся высшим стандартом надежности Tier III.

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Теги:
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