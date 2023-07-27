Площадь Героев благоустроили в Московском районе Нижнего Новгорода Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Площадь Героев благоустроили в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр отметил, что это одно из самых больших пространств, благоустроенных в этом году в Нижнем Новгороде.

"И, пожалуй, непростым. Это сакральное место с мемориальным комплексом, где проводят памятные мероприятия и возлагают цветы. Безусловно, вмешательство должно было быть минимальным", - написал Юрий Шалабаев.

За территорией площади - на пустыре - был оборудован детский городок, установлены лавочки, пергола, обустроена сеть тропинок из брусчатки и покрытия "терравей".

Также было установлены новые фонари, что позволило увеличить площадь освещения в сквере на 30%.

На данный момент в Нижнем Новгороде после благоустройства открылись уже 22 пространства.

Напомним, ранее в Московском районе были благоустроены сквер Генерала Клюева и пространство на улице Березовской, 100.