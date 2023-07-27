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Два общественных пространства открылись в Московском районе Нижнего Новгорода после благоустройства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.
Так, на улице Березовской, 100 установили 54 новых фонаря, обустроили тихую зону отдыха с дорожками, перголой и дополнительным озеленением. Также растущие в сквере голубые ели будут подсвечиваться в темное время суток.
В сквере Генерала Клюева установили детскую площадку и разместили топиарии "Семья оленей".
Всего в Нижнем Новгороде в 2023 году уже благоустроили 19 общественных пространств.
Ранее сообщалось, что восстановление шахматного клуба завершается в парке Кулибина в Нижнем Новгороде.
Также напомним, что обновленный сквер Героя СССР Николая Фильченкова открыли в Нижнем Новгороде.
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