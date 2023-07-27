В НГЛУ впервые стартовал международный проект "Летний институт" для преподавателей-исследователей из четырех государств Общество

На площадке Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова состоялось торжественное открытие международного проекта "Летний институт" по направлению "Социальные науки".

Приветственное слово в адрес нижегородских ученых и 25 преподавателей-исследователей из Республики Беларусь, Республики Узбекистан, Республики Таджикистан, Приднестровской Молдавской Республики направил заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев.

Гостей из четырех сопредельных государств поприветствовали также министр международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольга Гусева, заместитель министра образования и науки Нижегородской области Любовь Широкова и первый советник губернатора Нижегородской области, председатель Общественной палаты города Нижнего Новгорода Сергей Горин.

В проекте "Летний институт" участвуют преподаватели-исследователи из нескольких стран СНГ

Ректор НГЛУ Жанна Никонова, в свою очередь, напомнила участникам "Летнего института" историю Нижегородского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова, отметив, что вся научная деятельность вуза пронизана исследованиями межкультурной, межнациональной социальной коммуникации с сохранением изучения русского языка и русской литературы как ядрообразующих научных дисциплин учебного плана:

"Сегодня в образовательной линейке уже 26 иностранных языков. Мы познакомим вас с пространствами языковых культурно-образовательных центров нашего университета. Это мини-площадки различных стран, среди которых выделяется Центр изучения культур и языков стран СНГ", – пообещала Жанна Никонова.

Ректор также подчеркнула, что взаимодействие НГЛУ с вузами стран СНГ осуществляется исключительно продуктивно:

"Только за последние два года мы заключили свыше 20 соглашений о сотрудничестве с вузами стран СНГ и, конечно же, во главе угла при этом стоят молодые преподаватели и исследователи – ими создаются проектные группы. Мы отмечаем активное и плодотворное участие молодежи стран СНГ в наших больших научно-образовательных проектах – это и "Русский диктант для соотечественников", и конференция "Антитеррористическая защищённость: основа безопасности детей и молодёжи", и Дни славянской письменности и культуры, и международный фестиваль национальных культур "В этом мире большом".

Ректор НГЛУ Жанна Никонова отметила активное участие молодежи стран СНГ в проектах университета

Безусловно, одним из самых ярких событий программы Летнего Института НГЛУ станет модуль "ArtScience-погружение", в рамках которого наши участники познакомятся не только с культурным пространством Нижегородской области, но и трех региональных столиц России: город Казань (Республика Татарстан), город Саранск (Республика Мордовия) и город Йошкар-Ола (Республика Марий Эл).

Мы очень надеемся, что Летний Институт НГЛУ послужит основой для формирования долгосрочного сотрудничества в области гуманитарных наук, для создания проектных групп, для развития дружеских связей с нашими партнерскими университетами в странах СНГ и, конечно же, внесет определенный вклад в развитие социогуманитарного знания».

Напомним, проект "Летний Институт" впервые организуется в 2023 году по поручению и при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации при поддержке ФГАНУ "Социоцентр" для вовлечения исследователей и преподавателей из стран СНГ в научно-образовательную среду России и формирования постоянной площадки взаимодействия. В проекте задействованы четыре ведущих вуза страны, и Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова вошел в их число.