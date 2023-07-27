Здание Волжского университета водного транспорта в Нижнем Новгороде реконструируют за 492,6 млн рублей Общество

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Здание Волжского университета водного транспорта в Нижнем Новгороде реконструируют за 492,6 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Согласно информации, ремонтные работы пройдут в корпусе на улице Минина, 7. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Подрядчику предстоит обновить фасад и крышу здания, укрепить фундамент объекта, благоустроить прилегающую территорию, реконструировать инженерные сети, смонтировать лифты.

Работы должны завершиться к 20 декабря 2025 года, а подрядчик будет выбран 18 августа.

Ранее сообщалось, что корпус НИУ ВШЭ на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде реконструируют за 543,3 млн рублей.