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Корпус НИУ ВШЭ на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде реконструируют за 543,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Согласно информации, подрядчиком ремонта выступит ООО "Стройкомплект".
Компании предстоит разработать документацию на работы и провести реконструкцию. В частности, в здании будут отремонтированы фасад, кровля, стены, перегородки, заменены инженерные сети, двери и окна.
Также будет проведено благоустройство прилегающей территории.
Отмечается, что здание находится на территории объекта культурного наследия "Здание, в котором располагались удельная контора и удельная больница. Здесь в удельной конторе жили и работали писатель, лексикограф и этнограф Даль Владимир Иванович (с 1849 по 1859 г.) и архитектор Даль Лев Владимирович". В связи с этим подрядчику необходимо выполнить мероприятия по сохранению ОКН регионального значения.
Работы должны завершиться к 1 сентября 2024 года.
Ранее сообщалось, что фасад здания министерства финансов Нижегородской области отремонтируют за 22,8 млн рублей.
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