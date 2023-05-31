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Общество

Корпус НИУ ВШЭ на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде реконструируют за 543,3 млн рублей

14 июня 2023 10:13  [34] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Корпус НИУ ВШЭ на улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде реконструируют за 543,3 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно информации, подрядчиком ремонта выступит ООО "Стройкомплект".

Компании предстоит разработать документацию на работы и провести реконструкцию. В частности, в здании будут отремонтированы фасад, кровля, стены, перегородки, заменены инженерные сети, двери и окна.

Также будет проведено благоустройство прилегающей территории.

Отмечается, что здание находится на территории объекта культурного наследия "Здание, в котором располагались удельная контора и удельная больница. Здесь в удельной конторе жили и работали писатель, лексикограф и этнограф Даль Владимир Иванович (с 1849 по 1859 г.) и архитектор Даль Лев Владимирович". В связи с этим подрядчику необходимо выполнить мероприятия по сохранению ОКН регионального значения.

Работы должны завершиться к 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что фасад здания министерства финансов Нижегородской области отремонтируют за 22,8 млн рублей.

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Теги:
Ремонтные работы
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