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Общество

Ремонт проспекта Циолковского по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" стартовал в Дзержинске

08 августа 2023 16:34  [69] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Ремонт проспекта Циолковского по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" стартовал в Дзержинске. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, всего будет отремонтировано 4 км проезжей части.

Уже выполнена фрезеровка изношенного асфальта на участке от Желнинского кольца до перекрестка со Свято-Тихоновским проездом, а также на заезда на Желнинский путепровод. В ближайшее время начнется укладка выравнивающего слоя асфальтобетона.

Также продолжается ремонт асфальтового покрытия на проспекте Ленина. На четной стороне дороги от пересечения с улицей Самохвалова до перекрестка с улицей Гагарина снято старое покрытие, уложен выравнивающий слой асфальта. До середины августа будет проведена фрезеровка нечетной стороны. Всего на ремонт дорог проспекта Ленина и проспекта Циолковского выделено 230 млн рублей. Работы должны завершиться в конце сентября.

Ремонт на проспекте Циолковского выполнен на 20%, на проспекте Ленина готовность составляет 30%. В работе задействовано более 45 единиц спецтехники.

Также на проспекте Ленина идет обустройство тротуаров. На эти цели выделено более 16 млн рублей. На сегодняшний день на 80% выполнена отсыпка щебенкой основания тротуаров и на 20% - их асфальтировка. 

Тротуары вдоль проспекта Циолковского планируется благоустроить после завершения всех работ по обновлению коммуникаций тепло- и водоснабжения. 

Напомним, всего в Дзержинске в 2023 году отремонтируют более 21 км дорог.

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Теги:
БКД Дороги Ремонтные работы
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