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Общество

Дороги общей протяженностью более 21 км отремонтируют в 2023 году в Дзержинске

06 июня 2023 14:30  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава Дзержинска Иван Носков проверил ход ремонтной кампании по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" и проекту "Вам решать!". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Так, по нацпроекту работы уже ведутся на улицах Новомосковской и Студенческой. 

Иван Носков отметил, что ремонт дорог на этих улицах позволит разгрузить центральные проспекты города.

При ремонте дорог на Новомосковской и Студенческой используется щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь, которая отличается высокой износостойкостью. Сейчас здесь завершается замена бортовых камней и подготовка к укладке покрытия на тротуарах.

В ближайшее время начнется ремонт дороги на проспекте Циолковского от Дворца культуры химиков до Желнинского кольца с заездом на мост. Кроме того, в этом году начнется расширение проспекта Ленина от площади Дзержинского до перекрестка с улицей Клюквина.

Всего по нацпроекту в этом году в Дзержинске отремонтируют шесть участков общей протяженностью около 11,6 км. Общая стоимость работ составляет 56,3 млн рублей.

По инициативе жителей в 2023 году в рамках губернаторского проекта "Вам решать!" будет приведено в нормативное состояние 18 поселковых дорог протяженностью около 9,4 км. Кроме того, в ближайшее время будет определен подрядчик строительства объездной дороги поселка Дачный.

Ранее сообщалось, что семь подъездов к селам и деревням Павловского района будут отремонтированы в 2023 году.

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Теги:
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