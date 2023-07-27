Предприниматели высоко оценили удобство нижегородского инвестиционного портала

Корпорация развития Нижегородской области и Торгово-промышленная палата региона провели опрос среди компаний-членов ТПП для оценки качества нижегородского инвестиционного портала.
Согласно информации, коэффициент удовлетворенности составил 1,83 из 2.
Предприниматели оценивали на портале наличие информации о мерах поддержки, инвестиционную карту, возможность взаимодействия с инвесторами, удобство пользования интернет-порталом и его встроенными сервисами, в том числе с использованием смартфонов.
Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что такая обратная связь позволяет улучшить работу сервиса и выявить проблемные вопросы, которые требуют более детальной проработки
Одной из целей инвестиционного портала является обеспечение перспективного инвестора информацией для принятия решения о реализации своего проекта на территории Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что инвестпортал Нижегородской области назвали одним из лучших в России.
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