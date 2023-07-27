Предприниматели высоко оценили удобство нижегородского инвестиционного портала Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области и Торгово-промышленная палата региона провели опрос среди компаний-членов ТПП для оценки качества нижегородского инвестиционного портала.

Согласно информации, коэффициент удовлетворенности составил 1,83 из 2.

Предприниматели оценивали на портале наличие информации о мерах поддержки, инвестиционную карту, возможность взаимодействия с инвесторами, удобство пользования интернет-порталом и его встроенными сервисами, в том числе с использованием смартфонов.

Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко отметил, что такая обратная связь позволяет улучшить работу сервиса и выявить проблемные вопросы, которые требуют более детальной проработки

Одной из целей инвестиционного портала является обеспечение перспективного инвестора информацией для принятия решения о реализации своего проекта на территории Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что инвестпортал Нижегородской области назвали одним из лучших в России.