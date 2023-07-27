Региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив открыли в Нижнем Новгороде Культура и отдых

В Нижнем Новгороде на базе Нижегородской областной научной библиотеки им. Ленина (Варварская, 3) открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Как отметили в пресс-службе облправительства, он стал первым в ПФО и вторым в России (первый открылся в начале 2023 года в Луганске).

Напомним, открыть офис в Нижегородской области предложил губернатор Глеб Никитин в апреле этого года, когда гендиректор ПФКИ Роман Карманов приезжал в регион с рабочим визитом.

По словам Глеба Никитина, Нижегородская область всегда принимает активное участие в конкурсах Фонда.Так, по итогам проведения второго конкурса в этом году регион вошёл в первую десятку субъектов по количеству поддержанных проектов.

"Но потенциал далеко не исчерпан - у наших учреждений есть много интересных идей и инициатив. Для их успеха очень важна организационная поддержка. Для этого и создаётся проектный офис. Итогом его работы станут конкретные решения, реализуемые для жителей региона", — сказал губернатор.

Согласно информации, проектный офис ПФКИ будет работать с муниципальными учреждениями культуры, НКО, индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями - со всеми нижегородцами, которые заинтересованы в получении грантовой поддержки для своих творческих проектов.

На базе офиса будут организованы обучающие мероприятия, а специалисты предоставят методические материалы, а также окажут содействие в информационном сопровождении проектов-победителей грантового конкурса.

Как рассказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, за два года работы ПФКИ Нижегородская область получила более 184 млн рублей грантовой поддержки на реализацию проектов.

"Открытие проектного офиса в Нижнем Новгороде говорит о том, что у творческих команд, которые подают свои инициативы на конкурс, появилась возможность вовремя получить все необходимые знания, дополнительное обучение для того, чтобы лучше структурировать свой проект, чётче прописать бюджет, план... Эксперты и руководство ПФКИ должны быть уверены в том, что заявленные большие цели будут достигнуты", — подчеркнул Сергей Новиков.

Гендиректор ПФКИ Роман Карманов добавил, что регион ответственно подошёл к открытию офиса: оперативно выделено отдельное помещение и организован ремонт, подготовлены сотрудники, а также предусмотрен бюджет для организации работы.

"До конца года Фонд планирует открыть ещё ряд проектных офисов в регионах. Уверен, что коллеги из Нижнего Новгорода поделятся опытом с теми, кто берёт "курс на культуру" в своих субъектах", — прокомментировал он.

Офис будет работать по будням с 10:00 до 18:00.

Специалисты ответят на все вопросы по телефону: (831) 419-37-11, а также по e-mail: pfki.nnov@yandex.ru.