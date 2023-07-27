Семь нижегородок стали участницами международного потока программы "Женщина-лидер" Общество

Мастерская управления "Сенеж" запустила второй международный поток программы "Женщина-лидер", собравший 175 участниц из 22 стран. Вместе с россиянками в программе участвуют представители Белоруссии, Бразилии Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Индии, Иордании, Камбоджи, Китая, Никарагуа, Франции и других стран.

Как сообщили в Мастерской управления "Сенеж", среди участниц из России – семеро нижегородок, в том числе Юлия Сайгакова, руководитель аппарата заместителя губернатора Нижегородской области, курирующего основной финансово-экономический блок.

Юлия окончила школу с золотой медалью, затем с отличием – два высших учебных заведения. В рамках потока обучения она сформировала команду, в которую вошли представители разных регионов страны, в том числе Луганской народной республики, Запорожской области, а также участники из Белоруссии.

"Нашей команде предстоит сформировать один из проектов, направленный на решение социально значимых вопросов. Обучение, которое мы проходим в мастерской управление "Сенеж", позволит получить новые знания и при этом применить уже имеющийся у всех нас опыт в решении приоритетных социально-экономических задач страны", - сказала Юлия Сайгакова.

Старт занятиям международного потока был дан 25 июля. Обучение продлится четыре месяца в смешанном формате и завершится в ноябре 2023 года.

Программа "Женщина-лидер" реализуется мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ. Партнером международного потока уже второй год является Россотрудничество. Уникальностью нового потока программы стало участие женщин-гражданок иностранных государств, преемственность среди участниц программы: выпускницы прошлых потоков стали спикерами и кураторами. В ходе обучения состоится партнерский образовательный цикл от представителей проектов Совета Евразийского женского форума.

Образовательная программа "Женщина-лидер" реализуется с осени 2020 года. О ее старте заявляла на суперфинале конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия – страна возможностей" председатель Совета Федерации, наставник конкурса "Лидеры России" Валентина Матвиенко. Выпускницами пяти проведенных потоков программы – международного, двух федеральных и двух региональных в Южном и Уральском федеральных округах – стали более 750 женщин-лидеров из 19 стран мира и 71 субъекта РФ, созданные ими социальные проекты охватили примерно 40 тысяч благополучателей.

Программа "Женщина-лидер" направлена на формирование сообщества успешных женщин, поддержку и развитие социальной, управленческой и лидерской активности, а также профессионального и личностного роста талантливых женщин. Целью обучения является развитие лидерских компетенций, которые необходимы для успешного личностного и профессионального развития.

Международный поток состоит из четырех модулей и пройдет в формате вебинаров, экспертных сессий, практических занятий, командной и индивидуальной работы. За время обучения состоится 12 встреч команд участниц с кураторами и экспертами в рамках межмодульной работы. Социальное проектирование станет одним из приоритетных направлений программы. Созданные участницами проекты будут направлены на решение социально значимых вопросов, которые коснутся разных сфер жизни.

В предыдущих пяти потоках программы участвовали семь представительниц Нижегородской области. Так, Екатерина Марченко в команде обеспечила пилотный запуск социального проекта "Самобранка" - это международный маркетплейс товаров народного творчества. А Светлана Гонова работала в команде над проектом "Школа женского парламентаризма".