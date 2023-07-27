Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Туристические поезда из Нижнего Новгорода осенью
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 августа 2023 09:28  [57] Семь нижегородок стали участницами международного потока программы "Женщина-лидер"
08 августа 2023 18:38  [278] Самыми востребованными врачами в "Поездах здоровья" стали эндокринологи, офтальмологи и гинекологи
08 августа 2023 18:16  [279] Около 200 специалистов пройдут обучение в рамках образовательной программы Нижегородского НОЦ до конца года
08 августа 2023 17:57  [1423] Монтаж главной сцены ко Дню города начался на пл. Минина и Пожарского
08 августа 2023 16:39  [253] Начальник нижегородского ГУ МВД Юрий Арсентьев ответит на вопросы граждан 15 августа
08 августа 2023 16:34  [254] Ремонт проспекта Циолковского по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" стартовал в Дзержинске
08 августа 2023 16:22  [311] Глеб Никитин поручил привести в порядок освещение на ряде улиц Нижнего Новгорода
08 августа 2023 16:03  [248] "Автодор" протестирует экспериментальную разметку с безопасной дистанцией
08 августа 2023 15:49  [271] Здание Волжского университета водного транспорта в Нижнем Новгороде реконструируют за 492,6 млн рублей
08 августа 2023 15:30  [277] В НГЛУ впервые стартовал международный проект "Летний институт" для преподавателей-исследователей из четырех государств
Общество

Семь нижегородок стали участницами международного потока программы "Женщина-лидер"

09 августа 2023 09:28  [57] Общество

Мастерская управления "Сенеж" запустила второй международный поток программы "Женщина-лидер", собравший 175 участниц из 22 стран. Вместе с россиянками в программе участвуют представители Белоруссии, Бразилии Великобритании, Германии, Египта, Израиля, Индии, Иордании, Камбоджи, Китая, Никарагуа, Франции и других стран.

Как сообщили в Мастерской управления "Сенеж", среди участниц из России – семеро нижегородок, в том числе Юлия Сайгакова, руководитель аппарата заместителя губернатора Нижегородской области, курирующего основной финансово-экономический блок.

Юлия окончила школу с золотой медалью, затем с отличием – два высших учебных заведения. В рамках потока обучения она сформировала команду, в которую вошли представители разных регионов страны, в том числе Луганской народной республики, Запорожской области, а также участники из Белоруссии. 

"Нашей команде предстоит сформировать один из проектов, направленный на решение социально значимых вопросов. Обучение, которое мы проходим в мастерской управление "Сенеж", позволит получить новые знания и при этом применить уже имеющийся у всех нас опыт в решении приоритетных социально-экономических задач страны", - сказала Юлия Сайгакова. 

Старт занятиям международного потока был дан 25 июля. Обучение продлится четыре месяца в смешанном формате и завершится в ноябре 2023 года. 

Программа "Женщина-лидер" реализуется мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия – страна возможностей" совместно с Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации РФ. Партнером международного потока уже второй год является Россотрудничество. Уникальностью нового потока программы стало участие женщин-гражданок иностранных государств, преемственность среди участниц программы: выпускницы прошлых потоков стали спикерами и кураторами. В ходе обучения состоится партнерский образовательный цикл от представителей проектов Совета Евразийского женского форума.

Образовательная программа "Женщина-лидер" реализуется с осени 2020 года. О ее старте заявляла на суперфинале конкурса "Лидеры России" президентской платформы "Россия – страна возможностей" председатель Совета Федерации, наставник конкурса "Лидеры России" Валентина Матвиенко. Выпускницами пяти проведенных потоков программы – международного, двух федеральных и двух региональных в Южном и Уральском федеральных округах – стали более 750 женщин-лидеров из 19 стран мира и 71 субъекта РФ, созданные ими социальные проекты охватили примерно 40 тысяч благополучателей. 

Программа "Женщина-лидер" направлена на формирование сообщества успешных женщин, поддержку и развитие социальной, управленческой и лидерской активности, а также профессионального и личностного роста талантливых женщин. Целью обучения является развитие лидерских компетенций, которые необходимы для успешного личностного и профессионального развития.

Международный поток состоит из четырех модулей и пройдет в формате вебинаров, экспертных сессий, практических занятий, командной и индивидуальной работы. За время обучения состоится 12 встреч команд участниц с кураторами и экспертами в рамках межмодульной работы. Социальное проектирование станет одним из приоритетных направлений программы. Созданные участницами проекты будут направлены на решение социально значимых вопросов, которые коснутся разных сфер жизни.

В предыдущих пяти потоках программы участвовали семь представительниц Нижегородской области. Так, Екатерина Марченко в команде обеспечила пилотный запуск социального проекта "Самобранка" - это международный маркетплейс товаров народного творчества. А Светлана Гонова работала в команде над проектом "Школа женского парламентаризма". 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Женсовет
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph