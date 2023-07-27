Опубликована программа празднования 802-летия Нижнего Новгорода Культура и отдых

Глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о программе к 802-летию Нижнего Новгорода.

В этом году празднование Дня города пройдет под девизом "Город, в котором чувствуешь жизнь".

19 августа в каждом районе Нижнего Новгорода вновь состоятся праздничные концерты.

"Интересно будет всем: и молодежи, и семьям с детьми, и людям старшего возраста. Приходите сами или большими компаниями", - написал Юрий Шалабаев.

Так, на площади Минина и Пожарского для нижегородцев выступит Егор Крид.

В Автозаводском районе напротив главной проходной завода "ГАЗ" пройдет концерт группы "Градусы", а на стадионе "Нижний Новгород" выступят группа "Кар-Мэн" и певица Лада Дэнс.

В Ленинском районе площадка празднования будет организована у кинотеатра "Россия". Здесь выступит группа "PIZZA".

В Московском районе у ФОКа "Юность" пройдет выступление певицы Натали, а в Сормовском районе выступит группа "The Hatters".

В парке "Швейцария" состоится концерт певца Стаса Пьехи, а на парковке ТРЦ "Жар-Птица" в Советском районе выступит Дмитрий Маликов.

Отметим, что программа в дальнейшем будет дополняться.

Напомним, на площади Минина и Пожарского уже ведется монтаж главной сцены ко Дню города.

Её ширина составляет 36 м, высота - 13 м и глубина - 12 м.