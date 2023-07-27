Глеб Никитин поручил обеспечить вывоз мусора с территории около озера Светлояр. Об этом глава региона написал на своей странице в социальной сети Вконтакте.
Ранее подписчик пожаловался губернатору на заваленные мусором контейнеры, которые установлены рядом с березовой аллеей, ведущей к озеру.
Кроме того, жители Воскресенского района в соцсети также сообщили главе региона о плохой работе регоператора по вывозу ТКО.
"По озеру и территории вокруг дал дополнительные поручения минэкологии и главе, этот мусор тоже уберут", - отметил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что Глеб Никитин поручил привести в порядок освещение на ряде улиц Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+