Подрядчик капремонта школы №13 в Дзержинске будет занесен в "черный список" Общество

Фото: Telegram-канал Ивана Носкова

Глава Дзержинска Иван Носков в своем Telegram-канале рассказал о рабочей поездке в образовательные учреждения, где сейчас проходит капитальный ремонт.

Так, в школе №71 идет замена плитки и ремонт входной группы. К 55-летию учреждения в следующем году будут обновлены актовый и спортивный залы. В ходе проверки были выявлены небольшие недочеты, которые уже переданы подрядчику.

В детском саду №28 идет ремонт пищеблока, а в следующем году пройдет асфальтировка территории.

От хода работ в школе №13 Иван Носков был "в шоке".

"В этой школе все как на подбор – и подрядчик недобросовестный, и директор школы безответственно отнеслась к планированию работ и контролю", - написал глава Дзержинска.

Так, при ремонте столовой и пищеблока изначально не была предусмотрена замена окон и инженерных коммуникаций. Эти работы должны были пройти уже после косметического ремонта помещений.

Также за три недели подрядчик выполнил только 10% от общего объема работ. Администрации города о срыве сроков известно не было.

"Понятно, что теперь за рабочими будут следить тщательно, условия контракта подрядчик выполнит, а затем фирма прямой дорогой отправится в "черный список". Нам такие подрядчики в Дзержинске не нужны", - подчеркнул Иван Носков.

Ход ремонта в школе №13 будет контролироваться депутатами Гордумы. Кроме того, они готовы профинансировать те работы, которые не были включены в проект.

"Если и при такой серьезной поддержке ошибки не исправят - придется переходить к более серьезным мерам воздействия", - отметил Иван Носков.

Ранее сообщалось, что подрядчика будут судить за мошенничество на 43 млн рублей при ремонте школы в Московском районе Нижнего Новгорода.