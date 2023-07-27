"Т Плюс" продолжает реконструкцию теплосетей в Дзержинске Экономика

Фото: “Т плюс”

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" завершили работы по замене магистрального трубопровода от тепловой камеры (ТК) №45 до ТК №47 в районе автовокзала и улицы Автомобильной. Благоустройство территории на данном участке произведено в полном объеме.

Реконструкция выработавшего ресурс участка тепловой магистрали протяженностью 0,7 км в однотрубном исчислении с диаметром трубы 700 мм – один из наиболее масштабных проектов "Большой перекладки", реализуемой "Т Плюс" в Дзержинске в ходе подготовки к отопительному сезону 2023/24 гг. Его стоимость составляет 81,9 млн рублей с НДС.

С начала августа стартовали ремонты 1 км магистральной тепловой сети на Свято-Тихоновском проезде и 0,3 км распределительной тепловой сети от ТК-132Г-ТК-7 до ЦТП-15 на ул. Будённого.

В общей сложности в этом году компания проводит в городе замену 22,5 км трубопроводов тепловых сетей, в том числе 14 км магистральных. По состоянию на конец июля работы завершены на 51 участке из 119, работы на оставшихся участках продолжаются в строгом соответствии с утвержденным графиком.

Для замены "Т Плюс" использует предварительно изолированные трубы с системой оперативно-диспетчерского контроля, позволяющей максимально оперативно выявить и локализовать место возможной утечки. Горячее водоснабжение потребителей на время проведения работ осуществляется по временным схемам. Подача теплоносителя на все объекты будет обеспечена до начала отопительного сезона. Благоустройство на участках проведения земляных работ будет восстановлено в сентябре-октябре.

Общий объем вложений в подготовку системы теплоснабжения Дзержинска к предстоящему отопительному сезону составит 1,8 млрд рублей.